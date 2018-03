Bovespa inicia negócios perto da estabilidade à espera de Federal Reserve

A Bovespa ronda a estabilidade na manhã desta quarta-feira (21) em compasso de espera pela decisão de política monetária do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, em inglês), que será divulgada às 15 horas (de Brasília), juntamente com projeções atualizadas sobre a economia dos Estados Unidos. É amplamente esperado pelo mercado o primeiro aumento de juros no país desde dezembro, para a faixa de até 1,75%. Às 10h59min, o Ibovespa subia 0,13%, a 84.271 pontos.

A expectativa na realidade é pela coletiva de imprensa de estreia do presidente da instituição, Jerome Powell, às 15h30min, já que em dezembro o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) previa três aumentos de juros este ano, mas é crescente a avaliação de que sinais de firme recuperação dos EUA abrem caminho para uma quarta elevação em 2018.