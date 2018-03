Cobre opera em baixa em Londres e Nova Iorque, à espera de anúncio do Fed

Os contratos futuros de cobre operam em baixa em Londres e Nova Iorque, após os últimos dados sobre a situação global do metal básico e à espera da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA).

Por volta das 8h30min (de Brasília), o cobre para três meses negociado na London Metal Exchange (LME) caía 0,24%, a US$ 6.739,00 por tonelada.

Já na Comex, divisão de metais da bolsa mercantil de Nova York (Nymex), o cobre para entrega em maio tinha queda de 0,44%, a US$ 3,0245 por libra-peso, às 8h58 (de Brasília).

Segundo o banco holandês ING, a baixa veio após o Grupo Internacional de Estudos do Cobre apontar que há um superávit de 17 mil toneladas do metal no mercado global.

Investidores também aguardam o anúncio do Fed, que às 15h (de Brasília) deverá elevar os juros básicos dos EUA pela primeira vez este ano, provavelmente em 0,25 ponto porcentual.

Outros metais na LME não tinham direção única: o alumínio recuava 0,51% no horário indicado acima, a US$ 2.062,75 por tonelada, enquanto o zinco subia 1,05%, a US$ 3.235,00 por tonelada, o estanho diminuía 0,29%, a US$ 20.675,00 por tonelada, o níquel recuava 0,11%, a US$ 13.440,00 por tonelada, e o chumbo avançava 1,3%, a US$ 2.380,00 por tonelada.