Bolsas asiáticas fecham em baixa antes de provável aumento de juros nos EUA

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quarta-feira (21), com volume reduzido de negócios em meio a um feriado no Japão, que manteve os mercados locais fechados, e à espera da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA).

A cautela deu o tom dos negócios na Ásia hoje, antes da conclusão da reunião de dois dias do Fed. Às 15h (de Brasília), o BC americano deverá anunciar seu primeiro aumento de juros este ano, de 0,25 ponto porcentual, segundo consenso quase absoluto entre analistas.

A atenção, no entanto, estará voltada às projeções do Fed para a economia dos EUA e para o número de vezes que poderá elevar juros ao longo de 2018. Em dezembro, a instituição previa três aumentos de juros este ano, o que igualaria os ajustes feitos em 2017.

Há uma avaliação, no entanto, de que recentes sinais de firme recuperação dos EUA abrem o caminho para o Fed elevar seus juros básicos em até quatro ocasiões em 2018.

Na China, as bolsas migraram para território negativo na segunda metade do pregão. O índice Xangai Composto recuou 0,29%, a 3.280,95 pontos, com destaque negativo para seguradoras, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,73%, a 1.858,61 pontos. O mesmo ocorreu em Hong Kong, onde o Hang Seng terminou o dia em baixa de 0,43%, a 31.414,52 pontos, depois de chegar a subir mais de 1% durante a sessão.

No fim da noite de ontem, a agência de classificação de risco Fitch reafirmou o rating A+ da China, com perspectiva estável e sustentado pela "solidez de suas finanças externas" e por seu "histórico de crescimento estável e inflação baixa".

Em outras partes da região asiática, o sul-coreano Kospi teve recuo marginal de 0,02% hoje em Seul, a 2.484,97 pontos, enquanto o filipino PSEi apresentou queda mais expressiva em Manila, de 1,87%, a 7.909,07 pontos, e o Taiex se manteve estável em Taiwan, a 11.011,07 pontos.

Já na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul graças a petrolíferas, que foram impulsionadas pelo salto de mais de 2% visto ontem nas cotações do petróleo. O índice S&P/ASX 200 avançou 0,23%, em Sydney, a 5.950,30 pontos.