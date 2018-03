Vale conclui financiamento para Corredor Logístico de Nacala e recebe US$ 2,6 bilhões

Foi concluído o Project Finance para a Vale voltado para o Corredor Logístico de Nacala (CLN), operação que foi anunciada em novembro do ano passado. A mineradora recebeu US$ 2,6 bilhões como reembolso por parte dos shareholders loans concedidos para construção do CLN. O valor já é líquido de prêmios e comissões. Os recursos serão utilizados para fortalecer o balanço da Vale e reduzir o endividamento.