Avianca anuncia expansão de rotas no Brasil

Os gastos dos brasileiros no exterior cresceram 26,8% em janeiro, de acordo com o Banco Central, em comparação com o mesmo mês em 2017. Aliás, o gasto em 2017 foi 31% maior que em 2016 - um claro sinal de que as viagens internacionais voltaram ao radar dos brasileiros e que a crise econômica começa a ficar para trás. A Avianca Brasil percebeu essa movimentação e está organizando uma expansão nas suas rotas a partir do Brasil para destinos no exterior, iniciadas no ano passado. "Temos sido muito cuidados com prognósticos, mas estamos vendo uma pequena melhoria em comparação ao ano passado", afirmou o presidente da empresa no país, Frederico Pereira, ao jornal "O Estado de S. Paulo". Segundo ele, a expectativa é que a empresa atinja um crescimento de dois dígitos em 2018.

A empresa acaba de anunciar uma ampliação de voos para Miami e Santiago e, no Brasil, uma nova rota para Belém, direto, com saídas de São Paulo e de Brasília.

O novo voo para Miami, saindo do Aeroporto de Guarulhos, será diurno, o segundo da companhia para o destino. As passagens começarão a ser vendidas em cerca de duas semanas, para embarque em dezembro. O avião será um Airbus A330-200, configurado com duas classes de serviço: Executiva, com assentos que reclinam a 180º, e Econômica, com assentos no formato 2-4-2.

Outra novidade é a terceira frequência diária para Santiago, no Chile, para, segundo o presidente da companhia, aumentar as possibilidades de conexão na América do Sul. As vendas iniciam dia 21 de março e a operação começa em 22 de junho.

A empresa também anunciou novidades nas rotas domésticas. Belém (PA) ganhará um voo direto, saindo de São Paulo, e outro com saída de Brasília. "Era uma demanda antiga", explica Pereira. "Belém é um destino principal, uma das cidades principais do Brasil, com demandas tanto de negócios como de lazer." Em abril, a empresa também começará a voar a Vitória, no Espírito Santo.

Atualmente, a Avianca Brasil atende 26 destinos domésticos e quatro no exterior (Miami, Nova Iorque, Santiago e Bogotá), com 276 decolagens diárias.