Meirelles expressa aos EUA preocupação sobre tributo ao aço

No encontro, Mnuchin afirmou que 'compreendia situação do País' /JUAN MABROMATA/AFP/JC

O ministro da Fazenda brasileiro, Henrique Meirelles, disse, ao final da reunião do G-20, em Buenos Aires, e após encontro bilateral com o secretário do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, que expôs ao funcionário dos EUA que a nova taxação do aço e do alumínio prejudicaria os dois países.

"Eu não pedi a isenção do Brasil, porque não é para ele que se deve pedir, apenas transmiti que isso nos preocupa e que prejudicaria, além do Brasil, a indústria norte-americana, uma vez que, com a isenção do Canadá, o Brasil passa a ser o maior exportador de aço para a indústria dos EUA, e que a taxação acabaria encarecendo os produtos para os norte-americanos."

Segundo Meirelles, Mnuchin manifestou compreender a situação e afirmou que levaria a discussão ao secretário de Comércio, Wilbur Ross, e a seus superiores. "Manifestei que a relação bilateral entre EUA e Brasil é muito importante e que nós não gostaríamos que isso se alterasse por conta desse fato. A ideia é gestionar por uma isenção dessa tributação num futuro próximo."

O ministro brasileiro disse não ver diferença na recepção da reivindicação brasileira com relação à feita por parte da Argentina, que pediu diretamente a isenção da taxação para seu país, e não apenas neste fórum, mas também por meio de conversa telefônica entre os presidentes Mauricio Macri e Donald Trump.

Sobre as declarações do ministro da Economia francês, Bruno Le Maire, de que as negociações entre o Mercosul e a União Europeia estavam "estancadas", Meirelles afirmou que as intenções em avançar continuam de ambos os lados. "O ministro francês afirmou isso porque o problema do acordo está com os agricultores franceses, que temem a concorrência", explicou.

Sobre a ausência do termo "protecionismo" do documento final do G-20, Meirelles afirmou que se tratava de algo "natural" nesse tipo de encontro, uma vez que deve haver um consenso entre todos os países, e no caso não houve, por conta da "restrição americana". Porém, afirmou que "Mnuchin disse que os EUA não se julgavam protecionistas e que não pretendem declarar uma guerra comercial".

No geral, Meirelles afirmou que a conclusão do G-20 é que a "economia mundial vai bem, num crescimento moderado, ainda que não eufórico, mas que existem riscos que estão sendo observados com cuidado".

Sobre o Brasil, diz que foi bem-recebida sua exposição sobre as "reformas necessárias e fundamentais que estão fazendo com que o país volte a crescer", acrescentou que foi cumprimentado pessoalmente pelo próprio presidente Macri e reafirmou que a meta de crescimento deste ano segue sendo de 3%. "Houve uma boa recuperação da atividade em dezembro, um refluxo em janeiro, que consideramos natural, mas agora voltamos a uma curva ascendente."