Prazo para entregar a Rais 2017 termina na sexta-feira

Na reta final da entrega da declaração da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) de 2017, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) recebeu dados de 6 milhões de estabelecimentos, relativas a 38,2 milhões de vínculos - cerca de 75% do total. O prazo para entrega termina na sexta-feira. Quem perder o prazo está sujeito a multa de R$ 425,64 a R$ 42.641,00. Já o trabalhador que não constar na Rais não receberá abono salarial ou seguro-desemprego, e pode ser prejudicado na contagem de tempo para aposentadoria e outros direitos trabalhistas.

A entrega da Rais é obrigatória para pessoas jurídicas com CNPJ ativo na Receita Federal em 2017, além de estabelecimentos com Cadastro Específico do INSS (CEI) que tenham funcionários. Microempreendedores Individuais (MEIs) só precisam fazer a declaração se tiverem empregado.