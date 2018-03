Dólar se fortalece com exterior, após cair com fluxo comercial

O dólar passou a exibir leve alta na manhã desta terça-feira (20) após recuar nos primeiros negócios com ingresso de fluxo cambial. Os investidores seguem à espera da decisão de política monetária do Federal Reserve, que será acompanhada nesta quarta-feira (21) da divulgação de projeções econômicas e da primeira entrevista coletiva do presidente do Fed, Jerome Powell.

Um fluxo de venda pela via comercial do exportador do agronegócio determinou o recuo da moeda americana, disse o diretor da Correparti Jefferson Rugik. Ele afirma que o volume dessa oferta não foi muito significativo, mas suficiente para pressionar o dólar para baixo.

Também destacou o viés de alta do índice do dólar (DXY) e em relação a algumas divisas emergentes e ligadas a commodities, como peso chileno e peso mexicano, como influência para a subida das cotações ante o real.

Às 9h32min desta terça-feira, o dólar à vista subia 0,17%, aos R$ 3,2916. O dólar futuro de abril ganhava 0,15% no mesmo horário, aos R$ 3,2930.