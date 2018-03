Petróleo opera em alta de mais de 1% com tensões entre Arábia Saudita e Irã

Os futuros de petróleo operam em alta significativa nos negócios da manhã, impulsionados pela avaliação de maior risco geopolítico à oferta global da commodity.

Às 8h50min (de Brasília), o barril do Brent para maio subia 1,36% na IntercontinentalExchange (ICE), a US$ 66,95, enquanto o do WTI para o mesmo mês avançava 1,34% na New York Mercantile Exchange (Nymex), a US$ 62,95.

O petróleo é sustentado por crescentes tensões políticas entre a Arábia Saudita e o Irã, dois dos principais integrantes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), e novos sinais de que o presidente dos EUA, Donald Trump, poderá agir para restaurar sanções econômicas contra Teerã.

Na segunda-feira (19), o ministro de Relações Exteriores saudita, Adel al-Jubeir, classificou o atual pacto sobre o programa nuclear do Irã de "falho", um dia antes da reunião que Trump terá mais tarde com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammad bin Salman, em Washington.

"Esse rali (do petróleo) é muito ajudado por comentários de (Adel al-Jubeir)", comentou Tamas Varga, analistas da corretora PVM Oil Associates Ltd. A visita do príncipe herdeiro saudita aos EUA vem num momento em que a Arábia Saudita está reavaliando planos de lançar uma oferta pública inicial (IPO) de ações da petrolífera estatal Saudi Aramco, segundo autoridades com conhecimento do assunto. A ideia era que o IPO levantasse até US$ 100 bilhões este ano, mas o plano foi adiado para 2019.

No fim da tarde desta terça-feira, investidores ficarão atentos à pesquisa semanal do American Petroleum Institute (API) sobre estoques de petróleo bruto e derivados dos EUA.