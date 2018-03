Bolsas asiáticas fecham sem direção única, após queda em Nova Iorque e à espera do Fed

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira (20), à medida que investidores digeriram o fraco desempenho dos mercados acionários americanos e aguardavam a reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA).

Ontem, as bolsas de Nova Iorque sofreram perdas acentuadas, em torno de 1,3% a 1,8%. O catalisador do mau humor foi o Facebook, que sofreu um tombo de quase 7% após notícia de que dados de usuários da rede social foram utilizados de forma indevida pela Cambridge Analytica.

Em Tóquio, o Nikkei caiu pelo terceiro pregão seguido hoje, apresentando baixa de 0,47%, a 21.380,97 pontos. O índice japonês, porém, fechou bem distante das mínimas da sessão, uma vez que o iene se enfraqueceu em relação ao dólar durante a madrugada.

Na China, por outro lado, os mercados tiveram ganhos modestos, em meio ao encerramento da reunião anual do Congresso Nacional do Povo. O Xangai Composto subiu 0,35%, a 3.290,64 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,23%, a 1.872,33 pontos.

Em coletiva que se seguiu ao fim do encontro anual do Parlamento chinês, o primeiro-ministro Li Keqiang apelou aos EUA que ajam de "forma racional" na questão do comércio, após a recente decisão do presidente americano, Donald Trump, de impor tarifas a importações de aço e alumínio. "Ninguém sairá vencedor de uma guerra comercial", declarou o premiê chinês.

Já o presidente da China, Xi Jinping, adotou tom nacionalista no discurso de encerramento da reunião e afirmou que qualquer movimento separatista de Taiwan estará "condenado ao fracasso". No mercado taiwanês, o Taiex recuou 0,33%, a 11.010,84 pontos, também influenciado pelas quedas em Wall Street, em especial de ações de tecnologia.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng teve leve alta de 0,11% em Hong Kong, a 31.549,93 pontos, e o sul-coreano Kospi avançou 0,42% em Seul, a 2.485,52 pontos, ajudado por blue chips como Samsung (+0,9%) e Hyundai (+0,7%), mas o filipino PSEi caiu 2,14% em Manila, a 8.059,60 pontos, e entrou em território de correção após acumular desvalorização de mais de 10% desde a máxima que atingiu em janeiro.

Investidores na Ásia mantiveram uma postura de cautela antes do encontro do Fed. O BC americano inicia sua reunião hoje e, nesta quarta-feira, deverá anunciar seu primeiro aumento de juros nos EUA desde dezembro, além de sinalizar quantas elevações mais poderão ocorrer este ano.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho pelo terceiro pregão seguido, prejudicada por mineradoras e petrolíferas. O S&P/ASX 200 recuou 0,39% em Sydney, a 5.936,40 pontos.