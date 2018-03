Novas concessões do governo terão investimentos de R$ 9,1 bilhões

Para turbinar o programa de concessões e privatizações, o governo federal anunciou, ontem, o leilão de 31 novos projetos, com previsão de investimento total de R$ 9,1 bilhões. Serão oferecidas linhas de transmissão de energia elétrica e novos terminais portuários.

O anúncio foi feito pela Secretaria-Geral da Presidência da República, comandada pelo ministro Moreira Franco, durante a quinta reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). Até o momento, quase 50% do cronograma previsto pelo PPI foi executado, e, segundo a secretaria, os 70 empreendimentos concluídos vão gerar cerca de R$ 142 bilhões de investimentos nos próximos anos.

No total, são 24 linhas de transmissão de energia em 20 estados, o que vai atrair para o setor R$ 7,8 bilhões em novos investimentos. Considerados ativos atrativos ao mercado, as linhas de transmissão serão licitadas no dia 28 de junho deste ano. A consulta pública já foi aberta pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e a previsão é que o edital seja publicado no dia 17 de maio. Outros leilões para construção de "linhões" de energia foram considerados um sucesso pelo governo e pelo mercado, tendo quase todos os lotes arrematados com ágio.

Na área logística, mais sete terminais portuários foram qualificados no PPI, sendo três terminais de combustíveis no porto de Cabedelo (PB); dois terminais de granéis líquidos no porto de Santos (SP); e dois terminais no porto de Suape (PE). Segundo a pasta, o arrendamento desses terminais tem uma estimativa de investimentos que ultrapassa R$ 1,3 bilhão.

O PPI completará dois anos em maio e, agora, segundo o governo, passa a ter um portfólio de 175 projetos, sendo que 70 foram entregues. Dos 105 projetos em andamento, 47 estão em fase de estudo; 45, em consulta pública; nove, em análise no Tribunal de Contas da União (TCU); e quatro já estão com o edital publicado.