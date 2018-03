Bolsa cai 1,15%, e dólar sobe

O mau humor dos mercados acionários externos contaminou a sessão de negócios ontem, e o Ibovespa registrou seu quinto pregão de queda consecutivo, sem ter força para manter o patamar dos 84 mil pontos. O índice à vista fechou em baixa de 1,15%, aos 83.913 pontos.

As bolsas na Europa encerraram com perdas, assim como em Wall Street. De acordo com analistas, o sentimento de cautela com relação ao que poderá vir no comunicado do comitê de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) sobre a intensidade do aperto do juro, aliado às notícias negativas sobre eventual investigação do Facebook pelo Congresso dos EUA azedou o dia.

Entre as blue chips, a Vale ON refletia não apenas esse movimento, mas também era influenciada pela queda de mais de 3% do minério de ferro no porto de Qingdao, na China. As ações se desvalorizaram 2,84%. No caso da Petrobras, embora as cotações do petróleo não tenham registrado forte queda perto do fechamento, os papéis ON e PN recuaram 3,34% e 2,33%, respectivamente.

A expectativa dos investidores pela decisão de política monetária nos Estados Unidos, amanhã, manteve o dólar valorizado ante moedas de países emergentes e exportadores de commodities ontem. Por aqui, a divisa operou em alta desde a abertura, mas voltou a respeitar o teto informal dos R$ 3,30, nível de preço considerado atrativo para a venda.

Nesse cenário, a cotação do dólar à vista oscilou em um pequeno intervalo, de R$ 0,012, e fechou a R$ 3,2861, com ganho de 0,25%. negócios somaram US$ 906 milhões, segundo dados da B3.