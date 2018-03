20ª Chocofest tem início nesta semana em Nova Petrópolis

No próximo dia 22 tem início, em Nova Petrópolis, a 20ª Chocofest. O evento se estende até o dia 1 de abril e tem entrada gratuita em suas mais de 100 atrações. Na programação, as atividades mais esperadas são os desfiles Magia da Páscoa, que acontecem nos sábados e domingos, com elenco de mais de 150 crianças das escolas do município. A partida da festividade se dá na Rua Coberta da cidade e percorre a avenida 15 de novembro.

Durante o evento, a cidade serrana de pouco mais de 20 mil habitantes espera receber cerca de 150 mil turistas, o que movimentará a economia local. "Estamos com nossa rede hoteleira, com mais de 2 mil leitos, lotada uma semana antes do evento", comenta o secretário de Turismo, Indústria e Comércio de Nova Petrópolis, Paulo Roberto Staudt. Com a lotação esgotada, cidades como Canela e Gramado tornam-se opções de pernoite para os turistas. Serão 11 dias de atrações gratuitas, com o evento reformulado acontecendo pela primeira vez no município. O personagem símbolo da festa visitou ontem a redação do Jornal do Comércio.