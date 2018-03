Fraport promove rodada de negócios com gaúchos

Largada para as obras de expansão do aeroporto será dada na quinta-feira /JONATHAN HECKLER/arquivo/JC

Jefferson Klein

As obras que a Fraport pretende desenvolver no aeroporto Salgado Filho já geram oportunidades para as companhias gaúchas. O grupo alemão agendou para a terça-feira da próxima semana, a partir das 8h, na Fiergs, em Porto Alegre, a primeira rodada de negócios para buscar empresas que possam atender aos trabalhos exigidos para a melhoria do complexo aeroportuário.

De acordo com a assessoria de imprensa da Fraport, a expectativa é encontrar empresas locais, comprometidas, idôneas e que disponham de material e mão de obra de qualidade para atuarem nas obras do aeroporto da Capital. O evento é visto como uma chance de prospecção de fornecedores de serviços e materiais voltados à construção civil. Qualquer empresa atuante nesse setor pode se inscrever, até esta quinta-feira, para participar do encontro. O ingresso pode ser feito pelo site do Sebrae-RS, que opera como parceiro estratégico da iniciativa.

São esperadas, aproximadamente, 80 companhias de diferentes segmentos fornecedoras de matérias-primas como concreto, aço e esquadrias de alumínio, e prestadoras de serviços de engenharia, de projetos, de terraplanagem e de recuperação de fachadas. Por enquanto, não há mais reuniões dessa natureza marcadas, mas o gestor de projetos do Sebrae-RS, Cleverton Paranhos, espera que outras possam ser realizadas. Paranhos vê as empresas gaúchas com condições para absorver grande parte das demandas oriundas da Fraport. O integrante do Sebrae-RS argumenta que, agora, o foco é a ampliação do aeroporto, mas, futuramente, deverão surgir mais pedidos em áreas como a de TI e de fornecimento de materiais.

Antes do evento da semana que vem, nesta quinta-feira, a Fraport e o consórcio construtor HTB, Tedesco e Barbosa Mello celebram o lançamento da pedra fundamental das obras de expansão do Salgado Filho. Além de executivos da empresa, a cerimônia terá as presenças do governador José Ivo Sartori e do prefeito da Capital, Nelson Marchezan Júnior. Uma das ações que será desenrolada pelo grupo alemão é o aumento da pista de pouso e decolagem, que tem, hoje, 2.280 metros de comprimento e será incrementada em 920 metros. Essa iniciativa, que tem como prazo de conclusão até 28 de dezembro de 2021, permitirá que seja transportado um volume maior de cargas pelo modal aéreo. Também será feita a reconstrução do sistema de drenagem do aeroporto.

Até 2021, a Fraport pretende investir em torno de R$ 600 milhões no complexo, sendo que a maior parte dos desembolsos acontecerá nos primeiros 24 meses. Está dentro dos planos da empresa a implantação de um novo sistema automático de gerenciamento de bagagens, novas pontes de embarque de aeronaves e Wi-Fi de alta velocidade.