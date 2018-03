Laboratório de Inovação terá parceria entre Pucrs e Stefanini

A Stefanini, provedora global de soluções de negócios baseadas em tecnologia, participa hoje do lançamento oficial do Laboratório de Inovação, o iSeed, espaço elaborado pela Pucrs e revitalizado com o apoio da empresa. O iSeed foi criado para apresentação de tecnologias de ponta e demonstração do potencial de parceria entre a academia e o mercado.

O espaço será usado no desenvolvimento de ideias inovadoras, que deverão aprimorar problemas do dia a dia, trazendo novas soluções para os mais diferenciados tipos de desafios. O laboratório busca a sinergia pelo fomento à pesquisa e ao empreendedorismo, incentivando a participação da comunidade acadêmica (alunos, professores, pesquisadores da Pucrs e clientes Stefanini).