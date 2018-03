Central de vendas

A Lenovo está reforçando a sua operação no Brasil com o Lenovo Business Center, canal direto de relacionamento e vendas de soluções com desktops, notebooks e workstations destinado especialmente a companhias pequenas e médias. A iniciativa contempla parques superiores a 10 máquinas. Agora, o tempo para efetivação de propostas passa a ser de 30 minutos e o recebimento dos equipamentos ocorre, em média, 48 horas após o contato.

API para saúde

O Google Cloud anunciou uma nova API para o mercado de saúde. O objetivo da empresa é organizar as informações geradas no mundo e torná-las mais acessíveis e úteis. O objetivo da nova solução é ajudar a transformar a indústria de saúde por meio do uso de tecnologia de cloud e machine learning, o que permitirá que sejam desbloqueados insights que podem levar melhorias clínicas significativas aos pacientes.

Segurança nas fronteiras

A Unisys Corporation anunciou a disponibilidade do LineSight, novo software que utiliza análise avançada de dados e aprendizagem de máquina para melhorar a precisão da verificação de passageiros e cargas nas fronteiras, antes da entrada em um país. De acordo com a empresa, além de otimizar o fluxo, a ferramenta reduz o número de falsos positivos para ameaças, que desperdiçam recursos e atrasam processos de liberação de passageiros e cargas legítimas.