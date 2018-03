St. Patrick's Day movimenta ruas e pubs de Porto Alegre

Paulo Egídio

Milhares de pessoas saíram às ruas ou foram a pubs e restaurantes de Porto Alegre no último sábado (17) para celebrar o Dia de São Patrício. Pelo menos doze festividades ocorreram nos bairros Cidade Baixa, Moinhos de Vento, Floresta, Navegantes e Rio Branco e, ao todo, reuniram cerca de 80 mil pessoas, de acordo com o Escritório de Eventos da Prefeitura.

Na Rua Padre Chagas, que abriga pubs irlandeses e é um ponto de referência na data, a celebração começou por volta das 15h e adentrou a noite e a madrugada. Sem acordo entre os comerciantes e os moradores do local, não houve um evento autorizado pela prefeitura – o que não impediu que o público tomasse conta da via para celebrar Saint Patrick's.

A ausência do evento oficial na rua do bairro Moinhos de Vento acabou por beneficiar os bares da região. Um dos pioneiros a comemorar o dia do padroeiro irlandês em Porto Alegre, o Dublin Irish Pub abriu às 15h e só fechou perto das 5h da madrugada de domingo. Conforme a assistente de marketing Lis Schorn Tópor, o público, que geralmente chega a 300 pessoas aos sábados, triplicou. “Como não houve um evento com música na rua, as pessoas entraram nos bares, o que aumentou nosso movimento”, destaca Lis.

No final da noite, houve um princípio de confusão entre dois grupos de pessoas, identificados com a dupla Grenal, e a Brigada Militar chegou a utilizar bombas de gás lacrimogênio para dissipar a briga.

Sem conseguir licença para realização na Padre Chagas como em 2017, o evento Tô na rua foi transferido para o Shopping Total neste ano. Antiga fábrica de cerveja e tradicional ponto de realização de eventos que tem a bebida maltada como protagonista, o Total recebeu 14 cervejarias artesanais no sábado.

Segundo o gerente geral Carlos Trevisan Junior, entre 12 mil e 15 mil pessoas passaram pelo local das 14h até as 22h, ampliando o movimento do shopping e da praça de alimentação. A ideia, segundo ele, é consolidar a data como mais um evento cervejeiro na Capital. “Vamos ajustar alguns pontos e fazer novamente no ano que vem. É um evento que já está no calendário da cidade”, afirma Trevisan Júnior.

Outro ponto de concentração dos cervejeiros foi a rua 18 de Novembro, no bairro Navegantes, onde a cervejaria Delta promoveu seu evento de celebração a São Patrício. Cerca de duas mil pessoas passaram pelo local e mais de 4 mil litros de chopp foram comercializados – um crescimento de 100% em relação a 2017. Para o gerente comercial da Delta, Rodrigo Cavalheiro, as pessoas já "compraram" a data (St. Patricks) e a entendem como um "ponto de encontro da cerveja”.