Ouro fecha em alta em meio à incerteza com decisão do Fed e Facebook

O ouro fechou em alta nesta sessão, em um dia marcado pela cautela nas bolsas de Nova Iorque diante de um noticiário polêmico envolvendo o Facebook e às vésperas da reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Em um cenário incerto como este, investidores costumam migrar de ativos de risco, como ações, para aqueles considerados seguros, a exemplo do metal amarelo.

Um escândalo sobre o uso de dados de usuários do Facebook na campanha eleitoral dos EUA em 2016 fez as ações da rede social despencarem, em um movimento vendedor que levou junto os principais índices acionários norte-americanos.

Além disso, o ouro também foi favorecido pela baixa do dólar ante moedas fortes, que torna commodities cotadas na moeda americana, como o metal amarelo, mais acessíveis para detentores de outras divisas.

Na Comex, a divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato futuro de ouro para abril fechou em alta de US$ 5,50 (+0,42%), a US$ 1.317,80 a onça-troy.

O diretor de investimentos da Wolfpack Capital, Jeff Wright, espera que a commodity siga acumulando ganhos à medida que os mercados de ações se enfraqueçam. "O obstáculo impedindo a cotação do ouro de disparar é a expectativa pela decisão de política monetária do Fed e pela primeira coletiva de imprensa do presidente da instituição, Jerome Powell, na quarta-feira", afirma Wright. Fonte: Dow Jones Newswires.