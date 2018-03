Petróleo começa semana em baixa, após acumular ganhos por três sessões

Os contratos futuros de petróleo operam em baixa nesta manhã de segunda-feira (19), após acumularem ganhos nas três últimas sessões, incluindo um forte avanço de quase 2% que veio no fim dos negócios de sexta-feira (16).

Às 9h07min (de Brasília), o barril do Brent para maio caía 0,11% na IntercontinentalExchange (ICE), a US$ 66,14, enquanto o do WTI para o mesmo mês recuava 0,24% na New York Mercantile Exchange (Nymex), a US$ 62,26. "Trata-se de uma contra-reação ao salto que vimos na sexta-feira", comentou Ole Hansen, chefe de estratégia para commodities do Saxo Bank.

Na última semana, o Brent acumulou valorização de 1,67%, diante da avaliação de que há riscos geopolíticos à oferta global e de uma perspectiva mais favorável para a demanda apresentada pela Agência Internacional de Energia (AIE).

Na quinta-feira (15), a AIE elevou sua projeção para a demanda global por petróleo neste ano, para 99,3 milhões de barris por dia, com a avaliação de que esse apetite maior pela commodity irá compensar a forte expansão da produção de óleo de xisto nos EUA e manter o mercado equilibrado.

Nesta semana, os investidores ficarão atentos aos últimos dados sobre estoques e produção dos EUA e também à decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), que na quarta-feira (21) deverá anunciar sua primeira alta de juros desde dezembro.