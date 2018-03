Suzano compraa rival Fibria

A Suzano, da família Feffer, anunciou, na sexta-feira, acordo para unir os negócios com sua maior rival, a Fibria, líder na produção global de celulose, criando uma gigante do setor, com produção de 11 milhões de toneladas. Após algumas tentativas frustradas no passado, as conversas para a união das duas empresas foram retomadas nas últimas semanas. A operação prevê troca de ações e o pagamento de R$ 29 bilhões da Suzano aos acionistas da Fibria para que os Feffer assumam o controle acionário da nova companhia, com fatia de 46,4%.

Pelo acordo, a união entre as duas empresas cria a quinta maior companhia em valor de mercado, avaliada em R$ 84 bilhões (incluindo dívidas), atrás de Petrobras, Ambev, Vale e Telefônica. A nova gigante da celulose terá quase o dobro de tamanho das empresas da família Widjaja, dona da Paper Excellence e da Asia Pulp and Paper (APP), que também estava no páreo pela Fibria. A família indonésia é sócia da Eldorado, ao lado da J&F, dos irmãos Batista.

Para selar o acordo, a Suzano precisou do aval dos acionistas controladores da Fibria - o grupo Votorantim e o braço de participação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BndesPar), que possuem, respectivamente, fatias de 29,42% e 29,08% na líder de celulose. Tanto os Ermirio de Moraes quanto o BndesPar vão receber, cada um, cerca de R$ 8,5 bilhões em dinheiro. Os R$ 12 bilhões restantes vão para os acionistas minoritários.

O BndesPar, que também é acionista da Suzano, com 6,9% de fatia, ficará com uma participação 11,1% na nova empresa, e a família Ermírio de Moraes, com 5,6%. "Foi um alinhamento dos astros a concretização dessa operação", disse Walter Schalka, presidente da Suzano e um dos responsáveis pela condução das negociações.

Para viabilizar a união das empresas, a Suzano propôs pagar aos acionistas da Fibria R$ 52,50 por ação, corrigidos pelo CDI, além de 0,4611 ação da Suzano. A operação prevê emissão pela Suzano de 255 milhões de novas ações. Todas essas etapas só vão ocorrer quando as empresas receberem aval das autoridades de defesa da concorrência. A Suzano levantou US$ 9,2 bilhões com os bancos Mizuho, JP Morgan, BNP Paribas e Rabobank. O Itaú BBA, o escritório Cescon Barrieu e a consultoria financeira Riza assessoraram a Suzano. Já a Fibria contou com o banco Morgan Stanley e o escritório Tozzini Freire.

"Não teremos uma campeã nacional, mas uma gigante global com competitividade para fazer frente aos principais concorrentes", disse Paulo Rabello de Castro, presidente do Bndes, durante o anúncio oficial da união das duas empresas.

As ações das duas companhias fecharam como destaques da Bovespa, mas em sentidos opostos. Os papéis ordinários (ON) da Suzano dispararam 21,79%, a R$ 28,50, enquanto os da Fibria recuaram 10,22%, a R$ 64,25. O valor de mercado das duas empresas, juntas, na bolsa fechou em R$ 66 bilhões. A operação, com potencial para mudar a dinâmica do mercado global de celulose e que dará mais poder ao Brasil na queda de braço com a China, deve se destacar com uma das maiores transações de fusões e aquisições no mercado brasileiro deste ano.

Analistas dizem que o negócio é bom para as duas produtoras de celulose, mas que, no curto prazo, os acionistas da Suzano terão mais vantagens que os da Fibria, por causa do valor a ser pago pela primeira.

Na sexta-feira, a agência de classificação de risco S&P Global elevou o rating em escala global da Suzano de BB para BBB- e reafirmou a nota em escala nacional em brAAA. A perspectiva foi alterada de positiva para estável. Já o rating em escala global da Fibria foi reafirmado em BBB-, com perspectiva estável.

Em comunicado, a S&P comentou que a elevação da nota da Suzano reflete a visão da agência de que a empresa está "empenhada em conter sua alavancagem dentro dos limites de sua política financeira". Para a S&P, a transação feita pelas duas empresas "não fará com que a Suzano se desvie de seus padrões de alavancagem, dado o histórico da empresa e nossa confiança em termos do nível sustentável de métricas de crédito da Suzano".