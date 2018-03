Porto Alegre recebe, no sábado, a maior feira de intercâmbio do mundo

Neste mês de março, a maior feira de intercâmbio do mundo, a Eduexpo, retorna ao Brasil. Em Porto Alegre, o evento acontece no dia 24 de março, sábado, das 14h às 19h, no BarraShoppingSul. Em 2017, o encontro reuniu 21 mil visitantes em sete cidades. Neste ano, é esperado crescimento de 25%.

No evento, serão apresentados cursos de idiomas, high school, graduação, pós, mestrado, doutorado, cursos técnicos, de férias e estágios. Diretores de universidades, escolas de idiomas, e agências de intercâmbio estarão apresentando seus programas de estudos e ministrando seminários.

O ingresso na feira e nos seminários é gratuito. A inscrição é feita pelo site www.eduexpos.com/brasil2018 , no qual deve ser gerada a credencial. Também é possível baixar o aplicativo da Eduexpo e conectar-se com as instituições antes, durante e depois do evento.

A feira terá a presença do governo do Canadá, que passará informações sobre opções de estudos no país, vistos de estudos, trabalho e bolsas de estudos para pós-graduação e mestrado.

Outro destaque será a universidade norte-americana Broward International University, que, recentemente, abriu um campus em Belo Horizonte com aulas 100% em inglês e com metodologia de ensino e currículo aplicados nos Estados Unidos.