S&P rebaixa rating da BRF; perspectiva negativa

A agência de classificação de risco S&P Global rebaixou o rating em escala global da BRF de BBB- para BB+ e manteve a perspectiva negativa da nota. Em escala nacional, o rating da BRF foi mantido em brAAA, também com perspectiva negativa.

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira (16), a S&P aponta que "os recentes eventos negativos consecutivos, juntamente com um balanço mais fraco do que o histórico", devem impedir que a companhia reduza significativamente a alavancagem no curto prazo. A agência ainda afirma que o rebaixamento "reflete nossa visão de que a BRF está exposta a vários riscos de curto a médio prazo que aumentaram a incerteza de sua capacidade de melhorar significativamente as métricas financeiras nos próximos seis a 12 meses e reduzir a volatilidade".