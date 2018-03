Ouro fecha na cotação mais baixa do mês, sem atrair demanda por segurança

Os contratos futuros de ouro fecharam em queda nesta sexta-feira (16) na mais baixa cotação de ajuste desde 1 de março. Apesar de ser visto como um ativo de segurança em momentos de incerteza nos mercados acionários, o metal amarelo não conseguiu atrair demanda significativa de investidores temerosos em relação ao comércio global e à geopolítica.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para abril teve baixa de US$ 5,50 (-0,42%), a US$ 1.312,30 a onça-troy. No acumulado da semana, o preço da commodity caiu US$ 11,70 (-0,88%).

"O impacto da turbulência política está se esvaindo e o foco primário de investidores se mantém nas políticas econômica e monetária", afirmou o estrategista-chefe de mercado da SIA Wealth Management, Colin Cieszynski. Todos os olhares estão voltados para a reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) nos dias 20 e 21 de março.

Para o diretor de pesquisa da GoldCore em Dublin, Mark O'Byrne, "o fechamento mais baixo do ouro nesta semana mostra tendência de queda". "Podemos ver o metal testar o suporte no nível entre US$ 1.300 a onça-troy e US$ 1.305 a onça-troy", disse. Fonte: Dow Jones Newswires.