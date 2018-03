Dólar avança ante o euro influenciado por emissão de dívida nos EUA

O dólar subiu na comparação com algumas de suas principais rivais nesta sexta-feira (16) ao passo em que o aumento dos juros dos Treasuries e da emissão de dívida do governo dos Estados Unidos dava apoio à moeda.

No fim da tarde em Nova Iorque, o dólar recuava a 106,08 ienes, de 106,23 ienes na tarde de ontem; o euro recuava a US$ 1,2290, de US$ 1,2308; e a libra caía a 1,3938, de US$ 1,3941.

A demanda por dólares foi impulsionada por um aumento da emissão de notas do Tesouro americano, que absorveram dólares de detentores estrangeiros. A demanda pela divisa americana ainda foi apoiada por algumas empresas americanas que compraram a moeda para repatriar lucros de operações no exterior, de acordo com analistas.

Ao mesmo tempo, as expectativas por elevação de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) estão maiores. Juros mais elevados tipicamente atraem investidores para a moeda ao oferecer retornos maiores.

Na CME, o bitcoin para março fecha em queda de 3,88%, a US$ 8.555,00. (Com informações da Dow Jones Newswires)