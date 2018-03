B3 concede certificação do programa de governança em estatais à Eletrobras

A B3 concedeu à Eletrobras a certificação do Programa Destaque em Governança de Estatais. Segundo a Diretoria de Regulação de Emissores (DRE) da bolsa, a companhia cumpriu todas as medidas obrigatórias e obteve 50 pontos dentre as demais medidas estabelecidas.

A Eletrobras ainda deve cumprir algumas condições. Entre elas está a identificação de novas atividades relacionadas ao atendimento de interesse público. Caso aconteça, a Eletrobras deverá reapresentar o Formulário de Referência com a inclusão destas atividades, além de atualizar a Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa.

Outra obrigação será o atestado de adequação da estrutura e do orçamento da área de Controles Internos e Compliance, que deverá constar no Relatório Resumido do Comitê de Auditoria referente a 2018. A Eletrobras terá até 7 de agosto de 2020 para adotar integralmente todas as medidas constantes no programa, sob risco de retirada da certificação.