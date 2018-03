Petróleo fecha em alta apoiado por expectativas de aumento da demanda

Os contratos futuros do petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira (16) apoiados por expectativas de aumento da demanda, que diminuíram os temores com os efeitos do aumento da produção americana.

Na Nymex, em Nova Iorque, o petróleo WTI para abril fechou em alta de US$ 1,15 (+1,88%), a US$ 62,34 o barril. O WTI para maio fechou em alta de US$ 1,16 (+1,89%), a US$ 62,41 o barril. Já na ICE, em Londres, o Brent também para maio fechou em alta de US$ 1,09 (+1,67%), a US$ 66,21 por barril.

Essa é a terceira sessão seguida de alta do petróleo, mesmo diante do aumento da produção e do número de plataformas em operação nos Estados Unidos. Mais cedo a Baker Hughes informou que o número de poços e plataformas de petróleo em atividade nos EUA avançou 4 na última semana, para 800. Na semana anterior, o número havia recuado justamente 4, o que interrompeu uma sequência de seis aumentos semanais consecutivos.

Ainda assim, os contratos observam ganhos. Ontem, a Agência Internacional de Energia disse que a demanda global de petróleo deve crescer em 1,5 milhão de barris por dia, para uma média de 99,3 milhões de barris por dia em 2048. Antes, o órgão estimava um crescimento de apenas 90 mil barris por dia.

A demanda robusta deve ajudar a compensar o aumento da produção de petróleo de xisto nos Estados Unidos, mantendo o mercado equilibrado neste ano, ainda de acordo com a agência.