Procura por gestores e executivos no agronegócio cresce 25%

Thiago Copetti

Os bons números do agronegócio no Brasil, o começo da recuperação econômica do País como um todo e a profissionalização de empresas familiares estão aquecendo o mercado de trabalho do setor agropecuário. Especialmente em cargos de diretoria e gerência, de acordo com a Michael Page, empresa de recrutamento e seleção de executivos de média e alta gestão.

A companhia, que tem atuação mundial, registrou alta de 25% na contratação de trabalhadores com perfil técnico e de gestão no segmento no último ano. De acordo com Marcelo Botelho, gerente da Michael Page para o setor Agro, a demanda nacional foi impulsionada principalmente por companhias que buscam expandir seus processos. O movimento é crescente, de acordo com Botelho, deve ter continuidade em 2018 com a profissionalização de grandes grupos e a crescente necessidade de contratar gestores para posições estratégicas. "Serão essas pessoas as responsáveis pela nova fase que essas empresas estão optando, seja para estruturação de processos, ampliação de mercado ou internacionalização da operação", diz Botelho.

Felipe Ribeiro, gerente sênior da Michael Page no Rio Grande do Sul, destaca que o mesmo movimento nacional ocorre também no Estado, até com maior intensidade, devido ao grande número de empresas familiares em processo de expansão e profissionalização. Ribeiro lembra que o começo da retomada da economia brasileira também estimula contratações.

"Empresas que estavam retendo algumas posições ou tinham pessoas acumulando funções começaram a repor vagas. Em alguns casos, a contratação é para cargos e funções que o próprio dono vinha exercendo e que, agora, repassa a um profissional", relata o executivo da Michael Page no Estado. Entre as principais posições demandadas estão algumas bem especializadas, como na área financeira, diz Ribeiro, especialmente nos segmentos de fertilizantes e grãos. Boa parte da procura é por indústrias multinacionais, mas também em grandes e médias empresas familiares. Também aumentou o número de posições comerciais e de cobrança, já que, apesar do crescimento do agro, em alguns setores, cresceu a inadimplência. "Mas tivemos mais seleções também nas áreas de vendas, sempre importante, em vagas na área de tecnologia pela alta mecanização e tecnificação do setor, assim como de profissionais de logística", acrescenta Ribeiro.

Outros profissionais em alta no agronegócio vêm de fora do segmento, como do setor bancário, para atuar no setor de finanças, já que a melhor gestão de recursos é um dos desafios do produtor rural, na chamada "gestão da porteira para dentro".

E cresce, também, a procura por agrônomos para as atividade centrais do negócio e, em alguns casos, para tomar conta das fazendas com mais técnica, diz Ribeiro. "Para 2018, apostamos na continuidade da procura em posições de gerência, controladoria, compliance, gerência de exportações e inovações", acrescenta o representante da Michael Page no Rio Grande do Sul.

Foi esse aquecimento do mercado ligado ao agronegócio que permitiu, por exemplo, a Adair Candeloni, 46 anos, entrar no segmento e, em menos de um ano depois, até mesmo mudar de empresa.

Formado em Processos Gerenciais, Candeloni atuava, há muitos anos, na área de bebidas, químicos, comércio e confecções. Hoje, se dedica ao setor da agropecuária como gerente comercial da Cooperativa Majestade, de Sananduva. "Entrei no segmento do agronegócio no início de 2017. Estava há oito meses na JBS, mas, com todos os problemas que ocorreram com a empresa (Operação Carne Fraca e denúncias de corrupção), não me senti mais confortável para seguir e comecei a buscar outras oportunidades", conta o gestor.

Em pouco tempo, foi chamado para um processo de seleção e aprovado para a gerência comercial da Cooperativa Majestade, que está em expansão regional e nacional. "Estamos finalizando obras de uma salameria, o que não existe no Estado, e a cooperativa está investindo na contratação de diferentes profissionais, adquirindo máquinas e renovando embalagens e layouts, em uma grande renovação", comemora Candeloni.