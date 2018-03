Distrito C em Porto Alegre tem maratona de eventos neste sábado

Uma área de Porto Alegre vai literalmente transbordar experiências na chamada economia criativa. Neste sábado (17), o Distrito Criativo da Capital promove uma verdadeira maratona de eventos. As mais de 90 iniciativas ligadas às economias criativa, do conhecimento e da experiência vão encarar 24 horas de atividades unindo cultura, educação, gastronomia e sustentabilidade.

É o Dia C, nome da maratona que virou tradição entre os empreendedores localizados em ruas e estabelecimentos entre os bairros Floresta e São Geraldo, que estão no Quarto Distrito. Este ano também se somaram iniciativas dos bairros Moinhos de Vento e Independência. A maioria das opções é gratuita. Artistas e empreendedores locais promoverão mais de 45 atividades simultâneas. O circuito abre à meia-noite desta sexta (16). Os organizadores calculam em 220 horas de eventos.

Estão no programa shows, cursos, palestras, recitais, oficinas, exposições, gastronomia, live painting, performances, horta urbana, brechó, antiquário, ateliês abertos, sarau, arquitetura, feira de ciclismo, cervejas artesanais, declamação de poesia, entre outras atrações. A maratona tem ainda o St. Patrick’s Day , que coloca em evidência a cerveja e toda a cultura que a envolve a bebida. Mais detalhes estão no site do Distrito C