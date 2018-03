PIB mensal apurado pelo Itaú cai 0,4% em janeiro ante dezembro

O PIB mensal Itaú Unibanco (PM-Itaú), indicador do banco que calcula o ritmo da atividade econômica a cada mês, teve queda de 0,4% em janeiro ante dezembro, após ajuste sazonal. Apesar do recuo, o trimestre encerrado no mês apresenta avanço de 0,4% em relação ao trimestre imediatamente anterior.

Para fevereiro, com base em indicadores coincidentes já divulgados, a instituição espera alta mensal de 1,2%, também com ajuste sazonal.

Em relatório, a equipe de economistas do banco explica que a retração observada em janeiro reflete recuos da produção industrial e da receita real do setor de serviços. As vendas do varejo, por sua vez, tiveram resultado ligeiramente positivo.

"Analisando a abertura por componentes do PM-Itaú, houve queda em 8 dos 13 indicadores que compõem o índice mensal. O destaque entre as quedas fica para os setores de serviços cobertos pela Pesquisa Mensal de Serviços: transporte, serviços de informação e "outros serviços" recuaram 1,9%, 0,8% e 0,4% na variação mensal dessazonalizada, respectivamente", afirma a equipe do banco na nota.