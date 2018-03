Agências do Sine ofertam quase 3 mil vagas para mulheres no Rio Grande do Sul

Agências do Sine em todo o Estado ofertam nesta sexta-feira (16) vagas para mulheres. A ação da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) faz parte do Empregar/RS Mulher que ocorre em 128 agências em 125 municípios gaúchos. São 2.984 vagas de emprego, sendo 842 delas na Região Metropolitana de Porto Alegre e 216 na Capital.

Nos locais foram colocados guichês de atendimento preferencial para as mulheres, encaminhamento de seguro-desemprego e de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), além de entrevistas presenciais em algumas unidades e atividades de orientação profissional e sobre saúde e direitos da mulher. Confira a programação completa na tabela abaixo. Confira os endereços e horários de funcionamento das agências no site da FGTAS

Das 2.984 vagas oferecidas no Estado, 72,7% não exigem experiência e 50,2% não exigem escolaridade. As ocupações com os maiores números de vagas são alimentador de linha de produção (367), trabalhador volante da agricultura (300), auxiliar nos serviços de alimentação (111), operador de caixa (110) e atendente de lojas e mercados (103). Ainda, 79,64% oferecem salários de R$ 954 a R$ 1.908. As Agências FGTAS/Sine com os maiores números de vagas são Cachoeira do Sul (278), Encantado (260), Porto Alegre (216), Pelotas (202) e Igrejinha (159).

Região Metropolitana de Porto Alegre

Das 842 vagas abertas na Região Metropolitana, 47% não exigem experiência e 78,9% das vagas oferece salários de R$ 954 a R$ 1.908. Com relação à escolaridade, 20,5% não exigem; 33% exigem Ensino Fundamental completo e 32,5%, Ensino Médio completo. As ocupações com os maiores números de vagas são operador de caixa (90), ajudante de motorista (52), operador de empilhadeira (41), trabalhador polivalente da confecção de calca (40) e atendente de lojas e mercados (32). As Agências FGTAS/Sine com os maiores números de vagas são Porto Alegre (216), Igrejinha (159), Santo Antônio da Patrulha (81), Sapiranga (54) e Gravataí (53).

Porto Alegre

Serão oferecidas 216 vagas na capital, sendo que, para 145 vagas, serão realizadas entrevistas presenciais na Agência FGTAS/Sine Centro (Rua José Montaury, 31). Os horários e as ocupações das seleções estão disponíveis na tabela abaixo. As funções com os maiores números de vagas são operador de caixa (71), atendente de lojas e mercados (25), faxineiro (20), porteiro de edifícios (11), repositor de mercadorias (10), operador de telemarketing ativo (10) e armador de estrutura de concreto armado (10). Com relação à escolaridade, 65% das vagas exigem Ensino Médio completo e 26%, Ensino Fundamental completo. Do total de vagas, 68,7% exigem experiência.