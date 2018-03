Bovespa ronda a estabilidade, enquanto Suzano sobe 20,0% com compra da Fibria

A Bovespa inicia os negócios em leve queda nesta sexta-feira em meio às renovadas incertezas com o cenário político dos Estados Unidos e em linha com a fraqueza vista no pré-mercado em Nova Iorque. Às 10h30, o Ibovespa recuava 0,12%, aos 84.828,37 pontos.

A ação da Suzano começou os negócios com ganho superior a 24%, mas desacelerava para 20,56% (em leilão), em reação à compra da Fibria, que por sua vez via seus papéis em baixa de 9,40%. A operação foi concluída em reunião na madrugada, com participação de representantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O valor da transação envolve R$ 29 bilhões em dinheiro e 255 milhões de ações da nova empresa que vão capturar a sinergia do negócio.