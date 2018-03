Petrobras inicia recompra de títulos até limite de US$ 4 bilhões

A Petrobras iniciou oferta de recompra de títulos pela subsidiária Petrobras Global Finance até o limite de US$ 4 bilhões. A oferta expira às 23h59min de Nova Iorque em 11 de abril.

Os bonds são Floating Rate Global Notes com vencimento em março de 2020; 3,750% Global Notes com vencimento em janeiro de 2021; 5,375% Global Notes com vencimento em janeiro de 2021; 5,375% Global Notes com vencimento em janeiro de 2021; 6,125% Global Notes com vencimento em janeiro de 2022; e 4,375% Global Notes com vencimento em maio de 2023.