Kroton tem lucro líquido de R$ 390,6 milhões no 4º trimestre, queda de 55,1%

A Kroton Educacional reportou lucro líquido de R$ 390,6 milhões no quarto trimestre de 2017, recuo de 55,1% na comparação com igual período do ano anterior. O resultado de 2016, no entanto, havia sido impactado por um reconhecimento de receitas do Fies que, em razão de atrasos, deixaram de ser registradas no terceiro trimestre daquele ano.

A companhia divulgou um lucro ajustado na visão pro forma, que exclui esse efeito da base de 2016. O resultado por esse critério no quarto trimestre de 2017 é um lucro de R$ 488,6 milhões, aumento de 0,2% na comparação com igual período do ano anterior.

O lucro ajustado da companhia ficou próximo da média das estimativas de cinco instituições financeiras (BTG Pactual, Itaú BBA, Morgan Stanley, Safra e Santander). Os analistas esperavam em média lucro de R$ 473 milhões. No ano, o lucro da Kroton foi de R$ 1,882 bilhão, crescimento de 0,9% ante 2016. O resultado ajustado do ano na cisão pro forma é um lucro de R$ 2,240 bilhões, expansão de 11,6%.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da Kroton atingiu R$ 534,1 milhões nos meses de outubro a dezembro, crescimento de 1% na comparação com o mesmo período de 2016. No ano, o Ebitda acumulado é R$ 2,450 bilhões, alta de 6,5%. O Ebitda ajustado da empresa também ficou de acordo com o esperado. A Kroton reportou montante que se aproxima dos R$ 535 milhões da média das projeções do mercado.

A receita líquida da Kroton nos três meses finais do ano é de R$ 1,349 bilhão, recuo de 0,9% na comparação anual. Em 12 meses, a receita acumulada é de R$ 5,557 bilhões, expansão de 6%. A receita também ficou próximo das estimativas, as quais apontavam para R$ 1,373 bilhão.

A companhia informou que está em processo de fechamento da compra de duas escolas de educação básica. Se concretizadas, as aquisições vão marcar o primeiro movimento do projeto de expansão da companhia nesse setor. A empresa não deu mais detalhes sobre o movimento na educação básica, mas mencionou ainda que fez nos últimos meses outras aquisições de unidades de ensino superior presencial. Foram três unidades, disse a Kroton, sendo uma em Teresina e duas em Fortaleza. "A companhia está utilizando a sua sólida estrutura de caixa para avançar no seu projeto de crescimento", afirmou.