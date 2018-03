Dólar sobe com exterior

O mercado de câmbio local opera na manhã desta sexta-feira (16) alinhado à persistente alta do dólar em relação a moedas ligadas a commodities no exterior. Os indutores do ajuste são as incertezas no campo político e econômico envolvendo os Estados Unidos, além da possibilidade de uma elevação de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano), na próxima semana, disse o gerente de mesa de derivativos de uma gestora de recursos.

A queda do Ibovespa futuro nesta manhã de sexta-feira, segundo ele, pode estar refletindo alguma saída de recursos estrangeiros em dia de influência técnica do vencimento de opões sobre ações, na segunda-feira (19).

O resultado da produção industrial dos Estados Unidos em fevereiro (9h30min) pode nutrir o debate sobre o rumo dos juros no país, diz o mesmo gerente. A expectativa dos analista para a atividade industrial é de alta de 0,4% na margem, após queda de 0,1% em janeiro.

Às 9h28min desta sexta, o dólar à vista subia 0,167%, aos R$ 3,2914. O dólar para abril ganhava 0,17%, aos R$ 3,2945.