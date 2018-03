Petróleo opera em leve alta, ainda ecoando relatório da AIE

Os contratos futuros de petróleo operam em leve alta na manhã desta sexta-feira (16), influenciados ainda por certo otimismo do mercado com o relatório da Agência Internacional de Energia (AIE) na véspera.

Na quinta-feira (15), a AIE informou que a demanda global por petróleo deverá crescer mais rápido do que o esperado este ano, compensando parcialmente a forte expansão na produção de óleo de xisto nos EUA e mantendo o mercado da commodity mais equilibrado. A visão cautelosamente otimista deu gás aos negócios ontem e o otimismo permaneceu nesta sexta-feira (16). "Os investidores ainda estão muito animados. Mas, em primeiro lugar, acho que o ambiente é bastante ruim. Não apenas pelo aumento da produção nos EUA, mas também pelo fato de a Saudi Aramco poder adiar seu IPO", ponderou Eugen Weinberg, chefe de pesquisa de commodities no Commerzbank.

Ainda nesta sexta-feira (16), os participantes do mercado de petróleo vão acompanhar a contagem semanal de poços e plataformas em operação nos Estados Unidos, feita pela Baker Hughes. O indicador sai às 14h de Brasília).

Às 8h40min, o barril do petróleo Brent para maio subia 0,12%, para US$ 65,20, na Intercontinental Exchange (ICE). Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o WTI para o mesmo mês avançava 0,24%, para US$ 61,40.