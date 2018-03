Grandes bolsas asiáticas fecham em baixa com incertezas políticas nos EUA

As principais bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta sexta-feira (16), em meio a preocupações com o cenário político nos Estados Unidos, que se somam aos temores causados pelas últimas manobras comerciais de Washington. A questão da suposta interferência da Rússia na campanha presidencial dos EUA em 2016 voltou à tona e inibiu o apetite por risco dos investidores na Ásia.

Ontem, o governo americano anunciou sanções contra a Rússia não apenas por esse motivo, como também por ataques cibernéticos. Já o conselheiro especial Robert S. Mueller, que lidera as investigações sobre a aparente ingerência de Moscou nas eleições americanas, intimou empresas do presidente Donald Trump a entregar documentos relacionados ao caso, segundo o The New York Times.

Além disso, já vinham causando desconforto as recentes mudanças no gabinete de Trump, em especial a anunciada saída do Secretário de Estado, Rex Tillerson, que deixa o cargo no próximo dia 31. De acordo com o The Washington Post, Trump também decidiu substituir seu conselheiro de Segurança Nacional, Herbert Raymond McMaster, e poderá demitir outros funcionários da Casa Branca em breve.

O rumor sobre McMaster, que surgiu ontem à noite, ajudou a impulsionar o iene frente ao dólar durante a madrugada, levando o índice japonês Nikkei a encerrar o pregão de hoje em Tóquio com baixa de 0,58%, a 21.676,51 pontos.

As incertezas políticas nos EUA vêm num momento em que Trump vem adotando polêmicas medidas de cunho protecionista no âmbito comercial. Depois de impor tarifas a importações de aço (25%) e de alumínio (10%), o presidente americano estaria considerando taxar bilhões de dólares em produtos da China. O The Wall Street Journal informa que a punição a Pequim chegaria a pelo menos US$ 30 bilhões. Na terça-feira, a Reuters noticiou que a cifra poderia atingir em torno de US$ 60 bilhões.

Na China, as perdas vieram na última hora dos negócios. O Xangai Composto caiu 0,65%, a 3.269,88 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,61%, a 1.863,03 pontos. Já em Hong Kong, o Hang Seng teve leve queda de 0,12%, a 31.501,97 pontos.

Algumas bolsas menores da Ásia, no entanto, tiveram ganhos modestos. O sul-coreano Kospi subiu 0,06% em Seul, a 2.493,97 pontos, enquanto o Taiex registrou alta de 0,08% em Taiwan, a 11.027,70 pontos, e o filipino PSEi avançou 0,59% em Manila, a 8.238,15 pontos. Na Oceania, a bolsa australiana interrompeu hoje uma sequência de três pregões negativos, graças ao bom desempenho de grandes mineradoras. O S&P/ASX 200 teve valorização de 0,48% em Sydney, a 5.949,40 pontos.