Bolsa de Tóquio recua com iene forte, diante de incertezas políticas nos EUA

A Bolsa de Tóquio fechou em baixa moderada nesta sexta-feira (16), à medida que o iene se fortaleceu em relação ao dólar durante a madrugada em meio a incertezas no cenário político dos Estados Unidos. O Nikkei caiu 0,58% hoje, a 21.676,51 pontos. Na semana, porém, o índice acumulou valorização de 0,97%.

A questão da suposta interferência da Rússia na campanha presidencial dos EUA em 2016 voltou à tona e ajudou a deixar investidores em Tóquio retraídos. Ontem, Washington anunciou sanções contra a Rússia não apenas por esse motivo, como também por ataques cibernéticos.

Já o conselheiro especial Robert S. Mueller, que lidera as investigações sobre a aparente ingerência de Moscou nas eleições americanas, intimou empresas do presidente Donald Trump a entregar documentos relacionados ao caso, segundo o The New York Times. Além disso, persistem preocupações com as manobras comerciais dos EUA, recentes mudanças no gabinete do governo Trump e um escândalo no Japão que envolve a primeira-dama do país, Akie Abe.