Tesouro Nacional honrou R$ 119,39 milhões em garantias no mês passado

O Tesouro Nacional honrou R$ 119,39 milhões de dívidas com garantia da União que não foram pagas por estados e municípios no mês de fevereiro. Grande parte se refere a dívida não paga pelo estado do Rio de Janeiro, R$ 117,20 milhões. Outros R$ 2,19 milhões foram débitos relativos ao município de Natal.

Neste ano, a União já teve que honrar R$ 248,94 milhões de empréstimos garantidos e não pagos pelos entes. Desde 2016, esse montante chega a R$ 6,69 bilhões.