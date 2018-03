Petróleo avança com apoio de aumento da perspectiva de demanda global

Os preços do petróleo avançaram nesta quinta-feira (15) ao passo em que os investidores ponderam sinais de crescimento da demanda global e o aumento da produção nos Estados Unidos.

Na Nymex, em Nova Iorque, o petróleo WTI para abril fechou em alta de US$ 0,23 (+0,38%), a US$ 61,19 por barril. Já na ICE, em Londres, o Brent para maio fechou em alta de US$ 0,23 (+0,35%), a US$ 65,12 por barril.

A demanda global de petróleo deve crescer em 1,5 milhão de barris por dia, para uma média de 99,3 milhões de barris por dia em 2048, de acordo com a Agência Internacional de Energia. Antes, o órgão estimava um crescimento de apenas 90 mil barris por dia.

A demanda robusta deve ajudar a compensar o aumento da produção de petróleo de xisto nos Estados Unidos, mantendo o mercado equilibrado neste ano, ainda de acordo com a agência.

Mas alguns observadores do mercado alertaram que o forte aumento da oferta dos EUA representa um risco ao reequilíbrio do mercado de petróleo. "O mercado de petróleo é mais frágil do que parece", disse Norbert Ruecker, do Julius Baer. "Riscos de realização de lucro ainda estão por vir e a forte produção desafia a narrativa de aperto do mercado", completa.

Nitesh Shah, estrategista de commodities da ETF Securities, disse estar cético em relação as previsões da AIE, e prevê que a demanda desse ano deve ficar próxima de 1,2 milhão de barris por dia.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e outros dez produtores que não são membros do cartel têm segurado a produção em 1,8 milhão de barris por dia desde o começo do ano passado, num esforço de equilibrar o mercado, que está sendo desafiado pelos produtores americanos. (Com informações da Dow Jones Newswires)