Relatório do Sindilojas Porto Alegre aponta medidas para melhorar vendas

Patrícia Comunello

O que olhar primeiro? As novas gerações de consumidores? Ou as velhas gerações que estão com novas atitudes? Desafios como estes estão literalmente embretando o varejo, que tem de agir. O alerta marcou a apresentação do Varejo Report, pelo Sindilojas Porto Alegre, nesta quinta-feira, que reúne informações de um conjunto de pesquisas sobre tendências e estatísticas de alterações no perfil de consumidores. Estão no documento sinalizações como o despreparo de equipe de vendas em estabelecimentos de Porto Alegre. E a saída, segundo os analistas do sindicato, é treinar e mudar a própria atitude de quem está na linha de frente com o cliente.

"O lojista tem de ficar atento a áreas que estão no radar. Precisa usar dados e comparar com aqueles que tem do seu negócio", ressalta o superintendente da entidade, Alexandre Peixoto, lembrando que, mais que só apresentar um rol de ações para aplicar aos negócios, o sindicato promove cada vez mais cursos para capacitar as áreas de vendas. O Report apontou que investimentos em e-commerce devem estar alinhados com a operação física, integrando os canais de contato com os consumidores.

Peixoto reforçou que a integração do meio físico com o digital é, atualmente, inevitável e para "ontem". "Há um movimento que está sendo feito neste sentido, mas precisa mudar a mentalidade, a forma de agir, é bem mais profundo", adverte o superintendente. Para auxiliar o segmento, o Sindilojas deve ampliar os eventos que abordam este tema, com exemplos e especialistas que possam mostrar o impacto. Na área de atendimento, Peixoto cita que as pessoas chegam com muita informação e querem mais que só a orientação de venda. "O cliente chega muito bem-informado, a ideia é capacitar as pessoas para lidar com esse novo ambiente", reforça Peixoto.

Outro destaque do relatório foi dado a pessoas com mais de 60 anos, com perfil de cuidados e que busca compras para seu interesse. "Os dados mostram quanto elas mudaram. Em 10 anos, este grupo representará quase 20% da população em Porto Alegre", cita o executivo. A sugestão é que os lojistas tenham suas informações sobre perfil de quem é o público e identifique as medidas mais adequadas. "Cada vez que aprofunda, o lojista descobre mais o que mais está alinhado com o negócio."