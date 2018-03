Petrobras reduz em 33% taxa de acidentados em 2017

A taxa de acidentados na Petrobras, medida por milhão de homens hora (TAR), baixou de 1,63 em 2016 para 1,08 em 2017, o que representa uma redução de 33%, informa a estatal em documento intitulado Relato Integrado. O novo documento traz informações sobre a companhia, antes divulgadas no Relatório da Administração, e as informações de Sustentabilidade, com foco nas dimensões social e ambiental.

A segurança é um dos temas em destaque no documentos, refletindo, segundo a empresa, sua relevância como um valor para a Petrobras. "O Plano de Negócios tem duas métricas de topo, e a redução de acidentes é uma delas", lembra a companhia.

A empresa explica em nota, que a partir deste ano, passa a seguir a metodologia do International Integrated Reporting Council (Conselho Internacional para Relato Integrado) nos seus principais relatórios corporativos. "O Relato Integrado busca mostrar como a atuação da Petrobras gera valor para a sociedade, trazendo as informações para os públicos de interesse sobre o negócio da companhia no ano de 2017, bem como as perspectivas para o futuro", explica a empresa.

Segundo a estatal, o documento Sustentabilidade 2017 traz ainda as iniciativas para a transição para uma economia de baixo carbono, como a adesão voluntária da Petrobras à Oil and Gas Climate Initiative (OGCI), entidade que reúne as principais empresas de petróleo do mundo com o objetivo de desenvolver tecnologias que contribuam para a redução das emissões de gases de efeito estufa. "Apresenta as novas tecnologias implementadas, como a captura e separação de CO2, que resultaram, desde 2008, na reinjeção de 7 milhões de toneladas de CO2 separado do gás produzido nos campos do pré-sal na Bacia de Santos", afirma

A nova política de responsabilidade social, aprovada em março de 2017, também aparece no documento. Em 2017, informa a estatal, foram investidos R$ 142 milhões em projetos socioambientais, culturais e esportivos.

Na área de transformação digital, a companhia incluiu no seu plano de negócios a estratégia de capturar as oportunidades para aplicar novas tecnologias aos seus processos, com a expectativa de aumentar a eficiência das operações, a produtividade e a segurança operacional, bem como acelerar a tomada de decisões e garantir as melhores condições para que a força de trabalho desenvolva suas atividades.

"Atualmente, cerca de 10% da carteira dos projetos de P&D incorporam tecnologias digitais, na busca de soluções para suportar o desenvolvimento dos negócios", diz a empresa.