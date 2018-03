Icatu Seguros fecha 2017 com lucro de R$ 278,7 milhões, alta de quase 5% ante 2016

A Icatu Seguros fechou 2017 com lucro líquido de R$ 278,7 milhões, um avanço de 4,77% ante o ano imediatamente anterior, quando o ganho foi de R$ 266 milhões. Já o faturamento cresceu 35,3%, de R$ 3,4 bilhões em 2016 para R$ 4,6 bilhões em 2017. A seguradora encerrou o ano com R$ 590,3 milhões em volume de ativos livres e o patrimônio líquido da empresa ultrapassou R$ 1,2 bilhão, após a distribuição de R$ 175 milhões em dividendos. O resultado consolidado da companhia garantiu um ROE (retorno sobre o patrimônio) acima de 25%. A Icatu, que administra atualmente recursos no montante de R$ 29,6 bilhões e possui cerca de 5,5 milhões de clientes, afirma que os resultados de 2017 foram os melhores dos seus 26 anos de história.

No segmento de Seguros de Vida, o faturamento da companhia atingiu R$ 1,7 bilhão em 2017, crescimento de 13,4% em relação ao ano anterior. "Percebemos que as pessoas começam a dar a importância devida à proteção, levando em conta seu ciclo de vida. A melhora na economia cria um ambiente mais favorável para o planejamento de médio e longo prazo", avalia o presidente da Icatu Seguros, Luciano Snel.

Em Previdência Privada, a captação líquida alcançou R$ 4,1 bilhões, um aumento de 279% em relação ao ano de 2016, ultrapassando R$ 17 bilhões em reservas, distribuída entre uma carteira de mais de 200 fundos de previdência.

Já no segmento de Capitalização, a empresa apresentou lucro líquido de R$ 69,4 milhões em 2017 e distribuiu R$ 63,2 milhões em sorteios. Neste ano, o patrimônio líquido atingiu R$ 240,7 milhões, aumento de 39,7% em relação ao ano anterior. Assumindo a carteira da Cardif Capitalização, a Icatu passou a ser a provedora exclusiva de produtos de capitalização para o Grupo Cardif por 10 anos e a ocupar a quinta posição no ranking geral de provisões no mercado.

A Icatu Fundos de Pensão atingiu um patrimônio administrado de R$ 3,1 bilhões em 2017, distribuídos entre os 40 planos do fundo Icatu Multipatrocinado e cinco planos Instituídos (fundos setoriais).

A Icatu Seguros destaca ter reinvestido R$ 423 milhões nos últimos cinco anos. Segundo a empresa, estão sendo investidos R$ 84 milhões em tecnologia, montante superior aos R$ 55 milhões do ano anterior. Há, de acordo com a Icatu, 37 projetos em andamento, envolvendo parcerias, novos produtos, serviços digitais, eficiência operacional e experiência do cliente.

"Queremos contribuir de forma cada vez mais relevante para a sociedade e promover um ano ainda melhor para nossos parceiros, corretores e clientes. Aumentamos nossa captação e market share em todos os segmentos e, com isso, conseguimos traçar novas possibilidades de investimentos", explica Snel.