Bolsas da Europa fecham em alta, com notícias do setor corporativo em foco

As principais bolsas europeias fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira (15), com alguma ajuda do noticiário corporativo para ofuscar incertezas em relação ao aprofundamento da postura protecionista dos Estados Unidos e às tensões diplomáticas entre o Reino Unido e a Rússia.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,52%, aos 376,88 pontos.

Em Londres, o FTSE 100 encerrou o dia com avanço de 0,10%, aos 7 139,76 pontos. Pesou sobre a atmosfera local a tensão em torno das medidas anunciadas por Downing Street como consequência da convicção de que a Rússia está por trás do envenenamento de um agente duplo de origem russa no Sudoeste da Inglaterra. O movimento positivo das bolsas de Nova York, porém, ajudou o mercado local. Entre as ações mais negociadas, Polemos subiu 5,00% e Lloyds avançou 0,16%. Entre as mineradoras, Vast Resources também se destacou, com ganho de 4,96%.

Na bolsa de Frankfurt, o DAX 30 fechou com ganho de 0,88%, aos 12.345,56 pontos, ajudado pelos setores de seguros e de automóveis. No primeiro, após anunciar previsão de aumento dos lucros em 2018 e uma recompra de ações no valor de 1 bilhão de euros, a resseguradora alemã Munich Re viu suas ações dispararem 2,78% na sessão, enquanto as da Allianz subiram 1,88%. Já entre as montadoras, o bom humor veio da informação de que, em fevereiro, os registros de novos automóveis na zona do euro aumentaram 4,8% na comparação anual. Os papéis da Volkswagen tiveram alta de 2,74%, os da BMW ganharam 1,13% e os da Daimler avançaram 1,10%.

Na bolsa de Paris, o índice CAC-40 teve alta de 0,65%, a 5 267,26 pontos. Entre os bancos franceses, Société Générale caiu 0,67%, mas Crédit Agricole avançou 0,48%. Vivendi registrou ganho de 2,69%,

Em Milão, o FTSE-MIB avançou 1,16%, a 22.713,47 pontos. Um destaque foi Telecom Italia, que subiu 2,83% após o fundo afirmar que deseja mudanças de alguns dos integrantes do conselho da telefônica, inclusive o executivo-chefe. Intesa Sanpaolo subiu 0,68% e ENI, 0,82%. Saipem, por sua vez, caiu 0,15%.

O índice IBEX-35, da bolsa de Madri, foi na contramão da maioria e recuou 0,04%, a 9.684,20 pontos. O papel do Santander caiu 0,30% e Nyesa Valores recuou 4,19%, entre as mais negociadas, e Abengoa B avançou 0,89%.

Em Lisboa, o índice PSI-20 avançou 0,38%, a 5.440,80 pontos. Banco Comercial Português caiu 0,10%, mas Altri e EDP Renováveis tiveram ganhos de 0,31% e 0,27%, respectivamente.