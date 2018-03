Odacir Klein assume pasta da Agricultura no governo gaúcho

O atual diretor financeiro do BRDE, Odacir Klein, vai presidir a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação (Seapi). O anúncio foi feito pelo governador gaúcho, José Ivo Sartori (PMDB) durante evento no palácio Piratini, em Porto Alegre.

Esta é a passagem de Klein pela pasta da Agricultura, o dirigente agradeceu a confiança do Executivo. "Vou procurar agir, assim como o Polo, na defesa dos interesses do setor, na busca de novos programas e na interação dos diversos segmentos da cadeia produtiva. Minha ação será de continuidade e não de invenção", ressaltou.

Klein substituirá Ernani Polo, que sai da pasta por ser do PP, que saiu do governo em função das eleições de 2018. O anúncio pegou até assessores próximos de Sartori de surpresa. No evento, estava sendo lançado o Observatório Gaúcho da Carne. O atual secretário deve deixar o posto na próxima segunda-feira (19). Segundo fontes do Piratini, a escolha de nomes que vão ocupar secretarias segue critérios técnicos, como já ocorreu com a nomeação de Susana Kakuta para a Energia, que estava com o PSDB.

Será a terceira vez que Klein liderará a secretaria, todas em governos de seu partido. A primeira passagem foi ainda em 1988, no governo de Pedro Simon, retornando à posição em 2003, durante quase toda a gestão de Germano Rigotto, cargo que só deixou em março de 2006 para concorrer a uma vaga em Brasília. Para reassumir a titularidade da pasta no início do mês que vem, Klein, que estava de férias marcadas, deixará seu cargo no banco de desenvolvimento.

Além da Seapi, a vaga nos Transportes será aberta com o desembarque do PP. Prevista para a quinta-feira, a saída acabou adiada até a sanção do projeto de divisão do Instituto de Previdência do Estado (Ipe), autarquia também administrada pelo PP, que deve acontecer na segunda-feira. Polo retornará à Assembleia Legislativa. Até a posse de Klein, quem assume interinamente é o atual adjunto da pasta, André Petry.





Tanto Klein quanto Polo projetam que a transição aconteça de forma tranquila. “Estive acompanhando o trabalho do Polo na secretaria, que foi de uma reestruturação entre os setores do campo. A ideia é dar continuidade”, afirma Klein.