Lucro da Petrobras com Exploração e Produção cresce 12,4% para R$ 6,828 bilhões

A Petrobras teve lucro de R$ 6,828 bilhões na área de Exploração e Produção (E&P) no quarto trimestre de 2017, uma alta de 12,4% ante igual intervalo de 2016. No ano, a área rendeu ganho de R$ 22,453 bilhões, alta de 372% ante 2016, quando o lucro foi de R$ 4,762 bilhões.

O Ebitda ajustado do segmento subiu 22% no ano passado, para R$ 65,302 bilhões. De outubro a dezembro, totalizou R$ 17,867 bilhões, leve avanço de 0,18% ante igual trimestre de 2016. A receita de vendas atingiu R$ 134,737 bilhões em 2017, alta de 16% ante os R$ 116,033 bilhões de 2016. No último trimestre do ano passado, a receita somou R$ 37,154 bilhões, alta de 13,85% ente igual intervalo de 2016.

Em Abastecimento, a empresa teve lucro de R$ 4,573 bilhões no quarto trimestre, queda de 18,73% ante igual intervalo de 2016. No ano, o lucro nessa área caiu 42%, de R$ 31,119 bilhões em 2016 para R$ 18,050 bilhões em 2017.

Em Gás e Energia, a empresa teve prejuízo de R$ 242 milhões de outubro a dezembro de 2017, ante lucro de R$ 2,242 bilhões em igual período do ano anterior. Em 2017, o lucro nessa área cresceu 127%, para R$ 9,273 bilhões.

Na área de Distribuição, a Petrobras teve lucro de R$ 717 milhões no quarto trimestre, 469% a mais em relação ao mesmo intervalo de 2016. No ano, o lucro da estatal no segmento foi de R$ 2,552 bilhões, um avanço de 774% ante os R$ 292 milhões de 2016.

Investimentos

Os investimentos da Petrobras totalizaram R$ 14,790 bilhões no quarto trimestre deste ano, com avanço de 5,19% em relação à cifra de igual intervalo de 2016 e com alta de 42% em relação aos desembolsos do terceiro trimestre.

A maior parte dos investimentos foi direcionada à área de E&P, que recebeu R$ 12,802 bilhões. Na sequência, apareceram os segmentos de Abastecimento, com aporte de R$ 1,1 bilhão, Gás & Energia, com R$ 574 milhões, Distribuição, com R$ 116 milhões, Biocombustível, com R$ 62 milhões, e Corporativo, com R$ 132 milhões.

No acumulado do ano, o investimento total chegou a R$ 48,220 bilhões, com recuo de 13% ante 2016.

A Petrobras produziu um total de 2,201 milhões de barris por dia de petróleo e LGN no Brasil e no exterior no quarto trimestre de 2017, o que representa recuo de cerca de 5% em relação a igual intervalo do ano anterior.

Na comparação aos três meses imediatamente anteriores, esse número ficou praticamente estável.

A empresa destacou que a produção total de petróleo e gás natural em todo o ano de 2017 foi de 2,767 milhão de barris de óleo equivalente por dia (boed), sendo 2,655 milhão boed no Brasil, estável em relação ao ano anterior.

Já a produção de derivados no Brasil caiu 5%, enquanto a venda doméstica apresentou queda de 6% na comparação anual, totalizando 1,800 milhão de barris por dia e 1,940 milhão de barris por dia respectivamente.