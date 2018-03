Bovespa abre em queda com Petrobras e bancos

A Bovespa iniciou os negócios em baixa nesta quinta-feira (15) na contramão de suas pares em Wall Street, pressionada pelas ações de Petrobras e do setor financeiro. Às 10h30min, o principal índice da Bolsa recuava 0,31%, aos 85.787,42 pontos, na esteira movimento de realização de lucros de curto prazo iniciado na quarta, dia em que encerrou em baixa de 0,39%, aos 86.050,95 pontos.

Entre as blue chips, os papéis da Petrobras recuam 1,36% (ON) e 1,79% (PN), em reação ao balanço da estatal, divulgado mais cedo. A companhia reportou prejuízo líquido de R$ 5,477 bilhões no quarto trimestre do ano passado, revertendo o lucro de R$ 2,510 bilhões registrado em igual intervalo de 2016 e o ganho de R$ 266 milhões dos três meses imediatamente anteriores, conforme números atribuíveis aos acionistas.