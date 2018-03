Petróleo sobe moderadamente com visão mais otimista da AIE para demanda

Os contratos futuros de petróleo operam em alta moderada nesta manhã de quinta-feira (15), após exibirem alguma volatilidade nas últimas horas, em meio a novos sinais de que o apetite pela commodity cresce de forma mais rápida do que o esperado.

Às 8h37min (de Brasília), o barril do Brent para maio subia 0,29% na IntercontinentalExchange (ICE), a US$ 65,08, enquanto o do WTI para abril avançava 0,48% na New York Mercantile Exchange (Nymex), a US$ 61,25.

Em relatório mensal divulgado mais cedo, a Agência Internacional de Energia (AIE) previu que a demanda global por petróleo irá crescer 1,5 milhão de barris por dia (bpd) em 2018, a 99,3 milhões de bpd, o que representa uma revisão para cima de 90 mil bpd.

A demanda robusta deverá ajudar a compensar o forte avanço na produção de óleo de xisto dos EUA, garantindo o equilíbrio do mercado este ano, segundo a AIE. Alguns economistas alertam, porém, que o aumento incessante da oferta, em especial dos EUA, continua sendo um fator de risco para o reequilíbrio do mercado, que está em andamento desde o ano passado.

"o mercado de petróleo é mais frágil do que parece", comentou Norbert Rücker, chefe de pesquisa macroeconômica e de commodities do banco suíço Julius Baer. "Os riscos de realização de lucros ainda são grandes (e) o forte aumento da produção desafia a narrativa de aperto do mercado", acrescentou.

Já Nitesh Shah, estrategista de commodities da ETF Securities, mostrou-se cético em relação à previsão de que a demanda possa crescer com a velocidade que a AIE imagina e prevê que o avanço este ano deverá ser, na verdade, de 1,2 milhão de bpd. "Precisamos de crescimento muito forte na (demanda) para absorver a oferta que vem dos EUA", argumentou Shah.

O relatório da AIE veio um dia depois que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) elevou sua previsão para a produção de óleo de xisto dos EUA, para 5,72 milhões de bpd em 2018, num ajuste para cima de 130 mil bpd.