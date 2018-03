Operação da PF apura fraude na concessão de auxílio-maternidade em Caxias do Sul

Operação da Polícia Federal (PF) apura fraudes na concessão de benefícios previdenciários, especialmente salário-maternidade, e cumpre mandados em Caxias do Sul. A ação, junto com a Gerência Executiva do INSS na cidade, envolve sete mandados de busca e apreensão e quatro de prisão a fim de arrecadar provas relativas às fraudes.

Segundo a PF, a análise prévia de alguns benefícios concedidos indica que o prejuízo causado pode ser milionário. A investigação ocorre desde setembro de 2017. A Polícia investiga quadrilha que teria solicitado a concessão de mais de 500 benefícios de salário-maternidade, sendo que, pelo menos, 224 foram concedidos. Os benefícios encaminhados pelos investigados serão auditados pelo INSS. Os envolvidos responderão por estelionato contra a União e associação criminosa.