Passageiros sofrem com atrasos e cancelamentos em Congonhas por causa da chuva

Na noite desta quarta-feira, 13, uma parte dos passageiros com chegadas e partidas previstas no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, passou por apuros por conta das fortes chuvas que atingiram a capital paulista. De acordo com informações da Infraero, foram oito chegadas e oito partidas canceladas, além de diversos voos atrasados.

Enquanto aguardava uma posição, boa parte dos passageiros com voos previstos para o final da noite acabou dormindo no próprio saguão, enquanto outros se irritaram nos balcões das companhias aéreas. O terminal, que funciona geralmente até às 23h, prorrogou as atividades até 1h da manhã desta quinta-feira, 15.

Ainda houve dez voos desviados: cinco acabaram indo para Viracopos (Campinas), dois para o Aeroporto de Guarulhos e outros três para o Galeão, no Rio de Janeiro. Na manhã desta quinta-feira, houve mais três partidas canceladas. Um tinha Porto Alegre como destino, enquanto outros dois iriam para o Rio.