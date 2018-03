Casa Branca confirma Larry Kudlow como diretor do Conselho Econômico Nacional

A porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, confirmou nesta quarta-feira que o comentarista de TV e economista Larry Kudlow será o novo diretor do Conselho Econômico Nacional. Ele defende políticas de redução de impostos e livre-comércio. A data da posse não foi marcada.

"Nós vamos trabalhar para ter uma transição ordenada a vamos manter todos informados sobre o momento em que ele vai assumir oficialmente o cargo", escreveu Sarah Sanders, em comunicado enviado à imprensa.

Kudlow é amigo de longa data do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No começo da semana, o nome dele emergiu como o favorito para substituir Gary Cohn, que anunciou na semana passada que deixaria o cargo após divergências com a tarifação das importações de aço e alumínio.

Antes de trabalhar como comentarista na TV CNBC, Kudlow foi economista de empresas privadas em Wall Street.

Em dezembro de 2007, em um de seus comentários à TV, Kudlow negou que havia sinais de recessão nos Estados Unidos. Meses depois, as crises imobiliária e bancária levaram o mundo ao maior colapso econômico em oito décadas.

Nos anos 1990, foi demitido do banco de investimentos Bear Sterns por causa do excesso de uso de cocaína e álcool. Ele posteriormente se converteu ao catolicismo e deixou as drogas.